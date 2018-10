Tribunales.- El fiscal pide la suma de 42 años de prisión para ocho personas acusadas de vender cocaína en Gijón

Actualizado 22/09/2008 18:30:48 CET

El juicio se celebrará el próximo jueves, día 25 de septiembre, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón

El fiscal especial antidroga de Asturias, José Perals, solicita la suma de 42 años de prisión para ocho personas acusadas de vender cocaína en la localidad de Gijón. Uno de los acusados, Enrique Jesús R. R. adulteraba la droga, para obtener un mayor beneficio económico y la revendía nuevamente en paquetes similares a los que vienen directamente desde Colombia, según el informe provisional del fiscal al que ha tenido acceso Europa Press.

El juicio, que durará dos días, comenzará el próximo jueves, día 25 de septiembre, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón.

Según este mismo escrito del fiscal, otro de los acusados Francisco Mario D. P., por su parte, se dedicaba a vender en pequeñas cantidades a los consumidores finales la cocaína que le suministraba Enrique Jesús R. R. En dicha actividad era ayudado por su compañera sentimental Alejandra María S. L.

Entre las personas que suministraban la cocaína, en la segunda mitad del año 2006, a Enrique Jesús R. R., estaba el acusado Mauricio C. C.. Así, en concreto, se desplazó desde Madrid, donde residía, hasta Gijón, en septiembre de 2006, llevándole a Enrique Jesús R. R. una cantidad indeterminada de cocaína, introduciéndose con éste en un piso "de seguridad" donde Enrique Jesús R. R. manipulaba la droga.

La Policía detuvo, el día 29 de marzo de 2007, a Enrique Jesús R. R., y en el registro de una de sus viviendas los agentes se incautaron de 23 kilos de cocaína; tres balanzas de precisión, una de ellas con restos de droga; una empaquetadora; cinco billetes de 500, uno de 200, 43 de 100 y 125 de 50 euros y 80,27 gramos de hachís con una riqueza en THC del 6,80%(valorada en 366€).

Ese mismo día, la Policía detuvo también a Francisco Mario D. P. y Alejandra María S. L., yendo la comisión judicial a practicar entrada y registro en su domicilio. El acusado se negó a abrir la puerta, y tiró la droga de qué disponían por el inodoro del cuarto de baño, así como por la ventana, según el escrito fiscal.

Finalmente, en el domicilio se halló un cuchillo con restos de cocaína; dinero repartido en 14 billetes de 10 euros, 17 de 20, uno de 10 y 27 de 5 euros; y en la calle 59,78 gramos de cocaína con una riqueza base del 32 por ciento que había sido arrojada por la ventana del piso valorada en 2.314 euros.

Por otra parte, y debido a las relaciones que tenían con Enrique Jesús R. R. en la actividad de tráfico de drogas, la Policía, al mismo tiempo, investigó a otro grupo de personas que se dedicaban igualmente a la venta de cocaína en la localidad de Gijón a lo largo de la segunda mitad del 2006 y primeros meses del 2007.

En concreto, Manuel A. S. se dedicaba a vender la cocaína a Armando G. F., quien a su vez, la distribuía a terceros, entre ellos, a Adrián C. C., quien la vendía a los consumidores finales.

Igualmente tenía relaciones en la actividad ilícita del tráfico de drogas con Armando G. F., el acusado Luis Miguel S. V., quien se dedicaba en Gijón a la venta de hachís. Así, a modo de ejemplo, el 20 de febrero de 2007 quedó con una persona para venderle 25 gramos de hachís.

Finalmente, el 12 de junio de 2007 fue detenido, ocupándosele dos teléfonos móviles y una piedra de hachís de 0,54 gramos --valorada en 2,47 euros--.

Según el fiscal, las sustancias estupefacientes ocupadas a los acusados las poseían con la finalidad de destinarlas al tráfico ilícito y el dinero procedía de dicho tráfico de drogas.

Por ello Perals, solicita para Enrique Jesús R. R., pena de ocho años de prisión. A Francisco Mario D. P., la pena de seis años de prisión. A Alejandra María S. L., pena de cuatro años de cárcel. Para Mauricio C. C., seis años de prisión. Para Manuel A. S., pena de seis años y para Armando G. F., pena de cinco años de cárcel. Asimismo el fiscal pide cinco años de cárcel para Adrián C. C. y dos años de cárcel para Luis Miguel S. V.