Archivo - El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha desestimado el recurso de apelación presentado contra la ejecución de la sentencia relativa a la cobertura de dos plazas de subinspector de la Policía Local de Siero, respaldando así la actuación municipal frente a las pretensiones vinculadas al sindicato SIPLA.

En una resolución fechada el 17 de noviembre de 2026, el alto tribunal asturiano confirma el auto dictado en julio por la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Oviedo, en el que se rechazó incoar la ejecución forzosa solicitada por la parte recurrente.

El litigio tiene su origen en la Oferta de Empleo Público de 2023 y la posterior convocatoria de 2024 mediante las cuales el Consistorio sierense ofertó dos plazas de subinspector por el turno de promoción interna. Una primera sentencia firme, dictada en diciembre de 2025, había determinado que el Ayuntamiento estaba obligado a ofertar al menos una de esas dos vacantes por turno libre, anulando uno de los dos nombramientos realizados y manteniendo el del aspirante con mayor puntuación en aplicación de la doctrina de terceros de buena fe.

Posteriormente, tras producirse la renuncia a la toma de posesión del aspirante cuyo nombramiento había sido mantenido, el Ayuntamiento dictó en marzo de 2026 una resolución para adjudicar dicha plaza de promoción interna al siguiente candidato. La parte recurrente solicitó la nulidad de este acto en fase de ejecución forzosa, alegando que la doctrina de los terceros de buena fe no podía extenderse tras la renuncia y denunciando incongruencia y falta de motivación en el auto judicial previo.

Sin embargo, el TSJA rechaza ambos motivos de apelación y concluye que el Consistorio "no elude el cumplimiento de la sentencia, sino que la ejecuta en sus propios términos". Según razona la Sala, la resolución municipal mantiene únicamente una plaza cubierta por promoción interna -ajustándose así al límite legal del 33,33%- y deja pendiente la obligación de convocar al menos otra vacante por turno libre. Asimismo, el tribunal subraya que el candidato finalmente nombrado participó en el proceso selectivo y es igualmente ajeno a las irregularidades administrativas iniciales.

La sentencia del TSJA, contra la que cabe recurso de casación en el plazo de treinta días, no impone las costas procesales a ninguna de las partes.