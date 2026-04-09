TSK mejoró su Ebitda un 37% en 2025 hasta los 100 millones de euros

Archivo - Fachada de la empresa TSK, a 13 de febrero de 2025, en Gijón, Asturias (España). - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

OVIEDO 9 (EUROPA PRESS)

TSK, la compañía tecnológica global de ingeniería especializada en la transición energética, digitalización, y manejo de minerales críOcos, cerró 2025 con un crecimiento de su resultado de explotación (EBITDA) del +37% hasta alcanzar los 99,7 millones de euros.

De este modo la compañía consolida su liderazgo en la ejecución de proyectos de alto valor añadido relacionados con la transición energética, infraestructura eléctrica y estabilidad de la red, almacenamiento de energía, descarbonización, digitalización y manejo de minerales críticos.

Las ventas totales de la compañía se situaron en 1.035 millones de euros, ligeramente superiores a las registradas en 2024.

Para el CEO de TSK, Joaquín García Rico, "2025 ha sido un ejercicio en el que la compañía ha consolidado la senda de crecimiento de actividad y rentabilidad iniciada en el ejercicio 2022 y ha sentado las bases para dar un nuevo salto apoyada en su experiencia industrial, su capacidad de innovación tecnológica en sectores claves como los de la transición energética y la digitalización, y el posicionamiento en regiones de gran potencial de crecimiento como América y Europa donde TSK posee una gran experiencia".

POR ÁREAS DE ACTIVIDAD

Atendiendo a las áreas de actividad estratégica de la compañía, el 91% de los ingresos provino del área de Transición Energética y Digitalización. El 9% restante lo aportó la actividad desarrollada por la división de Handling & Mining (manejo y transporte de materiales y minerales críOcos).

En cuanto a diversificación geográfica, TSK obtuvo un 78% de sus ventas correspondientes a 2025 en proyectos desarrollados en América, el 12% en Europa, y el 10% restante en el resto del mundo.

Según recuerda la empresa, el plan estratégico lanzado por la compañía a finales de 2024, contempla como ejes prioritarios la participación en los proyectos desde fases muy tempranas aprovechando las capacidades tecnológicas de la compañía, y el posicionamiento en regiones geográficas donde TSK cuenta con gran experiencia como Norte América y Europa.