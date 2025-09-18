TUA lamenta la incomprensión del Comité de Empresa con una huelga que daña a los ovetenses en San Mateo

OVIEDO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Transportes Unidos de Asturias (TUA), empresa concesionaria del transporte urbano de Oviedo, ha manifestado este jueves su sorpresa y malestar ante el inicio de la primera jornada de huelga convocada por el comité de empresa, que se prolongará durante los días 18, 19 y 20 de septiembre, en plena celebración de las fiestas de San Mateo, y los días 8, 9 y 10 de octubre.

La compañía recuerda que el pasado 29 de mayo se alcanzó un acuerdo, ratificado por la Asamblea de Trabajadores, para la instalación del sistema de seguridad DriveCam en sus autobuses el 10 de septiembre, lo que permitió entonces desconvocar una huelga previa. Posteriormente, TUA propuso aplazar la implementación del sistema hasta el 29 de septiembre, destacando que DriveCam supondrá una mejora significativa en la seguridad para conductores y usuarios.

TUA afirma no comprender la convocatoria de una nueva huelga, ya que considera que los motivos están "superados y son insuficientes" tras el acuerdo alcanzado por ambas partes. La empresa subraya que esta huelga afecta a decenas de miles de ciudadanos, ovetenses y visitantes, en los días más relevantes del año para el turismo y la movilidad en la ciudad.

En relación a DriveCam, TUA sostiene que el sistema es mínimamente invasivo -graba solo 12 segundos tras detectar situaciones de riesgo- y destaca sus excelentes resultados en reducción de accidentes en otras ciudades asturianas y compañías del sector. Sobre la exigencia de aseos en cabeceras de línea, la empresa señala que no existe obligatoriedad, pero se han instalado aseos en aquellos finales de línea alejados de servicios públicos; en otros casos, los conductores disponen de llaves para usar instalaciones municipales.

TUA reafirma que la seguridad de sus viajeros, conductores y flota es una prioridad y lamenta la incomprensión del Comité de Empresa, reiterando sus disculpas por las molestias que la huelga pueda causar, especialmente ante los servicios mínimos fijados en el 42% de las rutas operativas durante la huelga vigente.