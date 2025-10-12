Tuero (PSOE) critica la gestión del edil de Infraestructuras de Gijón al que "se le atragantan las obras"

Archivo - El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón José Ramón Tuero, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - PSOE GIJÓN - Archivo

OVIEDO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE Ramón Tuero ha lanzado este domingo críticas contra la gestión del concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria (Foro), al que acusa de acumular problemas desde el inicio del mandato en junio de 2023 y al que "se le atragantan las obras".

Tuero lamenta que "el peso pesado político de la alcaldesa no logra dar con la tecla de las reformas en la ciudad". Según el edil socialista, la mayoría de los proyectos "son heredados del gobierno anterior", pero "el 90% ha dependido de la supervisión, ejecución y finalización" por parte de Villoria, por lo que "no vale echar la culpa a los demás" y pide "asumir la responsabilidad".

El edil socialista critica además la repetición de la misma empresa y trabajadores en diversas obras, lo que a su juicio genera retrasos. "El lema del Gobierno, hacer más con menos, no es posible y estamos viendo a un edil que echa la culpa a terceros de sus errores", ha afirmado Tuero, mencionando el caso del hundimiento en la Avenida Pablo Iglesias o la falta de coordinación en las obras del Camino de Santiago.

Tuero remarca que las quejas vecinales se acumulan, especialmente en la Avenida Pablo Iglesias y en el estado de las calles, con "decenas de baches que sufren motociclistas y ciclistas". También critica el mal estado del aparcamiento del apeadero de La Calzada, levantado por tercera vez, y las obras en el Camino de Santiago, donde "se ha tirado más de medio millón de euros a la basura", pues la ruta alternativa es poco utilizada y peligrosa para vehículos y autobuses.

Las quejas también se centran en las obras para mejorar la accesibilidad en las aceras de la Avenida Schulz, que "parecen eternizarse". Tuero reprocha que Villoria culpe "al encarecimiento de materiales y a la realización en fases" y alerta de las molestias para personas con movilidad reducida o con carritos de bebé.