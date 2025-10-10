La UCE pide eliminar el peaje del Huerna sin compensaciones para la concesionaria

OVIEDO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Consumidores de Asturias (UCE) ha subrayado la ilegalidad que supone el cobro del peaje en la autopista del Huerna (AP-66) y ha reclamado su supresión sin compensación alguna para la concesionaria Aucalsa.

En una nota de prensa, el presidente de UCE Asturias, Dacio Alonso, ha subrayado que "una norma ilegal no puede producir efecto económico alguno en los usuarios" y ha reclamado unidad institucional y ciudadana para obligar al Gobierno de España a restaurar la legalidad.

Con un total de 75 años de explotación, la UCE lamenta que la autopista del Huerna ostenta el periodo de peaje "más prolongado del mundo".

Ante la situación que se está dando, con el Gobierno nacional dispuesto a continuar con la prórroga y el frente que se está creando en Asturias contra el peaje, Alonso ha hecho un llamamiento a la participación en la movilización prevista para el 17 de octubre en Oviedo en contra del peaje.