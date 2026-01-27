UGT Asturias celebra la "positiva decisión" de la regularización de migrantes

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 27 (EUROPA

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero se ha referido a la regularización extraordinaria de migrantes que el Ejecutivo ha pactado con Podemos y ha indicado que para el sindicato "es una decisión muy positiva".

"Al final la inmigración irregular lo que genera es explotación laboral, es economía sumergida, es abuso laboral. Por lo tanto, que se regularice a una población inmigrante que vamos a necesitar, yo creo que es fundamental", dijo Fernández Lanero.

Así ha añadido, en declaraciones a los medios antes de participar en el Comité del sindicato, que ahora lo que se necesita es que necesitamos es que se regularice y que tengan un empleo a igual manera que el resto de trabajadores de este país.

"Por lo tanto, la noticia es francamente buena y lo que queremos son verdaderas políticas de inclusión, una vez regularizados, que de verdad haya verdaderas políticas de inclusión, que se acabe con la explotación laboral y el abuso que se hace de todo este tipo de inmigración irregular, que entren a cotizar y a ganar lo mismo", concluyó.