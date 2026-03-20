UGT Asturias ve "buenas" las medidas del Gobierno para paliar la subida de costes por la guerra de Irán

Archivo - El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, ha afirmado este viernes que las medidas anunciadas por el Gobierno para paliar la subida de costes por la guerra de Irán "van en la buena dirección", y ha pedido que lleguen a quienes verdaderamente las necesitan, incidiendo en la importancia de controlar que las grandes empresas no se enriquezcan a costa de la crisis.

En unas declaraciones remitidas a los medios, Lanero ha celebrado que las medidas estén orientadas a contrarrestar las consecuencias en los sectores más perjudicados, como la industria, la agricultura, la ganadería, la pesca y el transporte.

Para velar porque estas ayudas lleguen a donde deben hacerlo, Lanero ha explicado que el sindicato ha pedido la creación de una comisión de seguimiento. "Lo importante de las medidas es que lleguen a quien realmente las necesita, evitando que haya un abuso de las empresas que hacen los grandes negocios cuando hay situaciones de guerra", ha remarcado. En este sentido, ha reclamado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia "esté muy atenta" para sancionar a aquellas compañías que "abusen de la situación".

El líder sindical también ha destacado la importancia de prestar "especial atención a los autónomos", que son "los que tienen los márgenes de beneficio más reducidos" y a los que más les afecta la subida de los precios.