UGT y CCOO expresan su "profunda indignación" con el Ayuntamiento de Laviana por su retraso en la publicación de la RPT

OVIEDO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT y CCOO de Laviana y la Junta de Personal y Comité de empresa del Ayuntamiento de Laviana han manifestado su "profunda indignación" con el Consistorio ante "la falta de cumplimiento del compromiso adquirido por el ejecutivo local para la presentación de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

Según han argumentado los grupos en una nota de prensa este viernes, este documento es "fundamental para la organización y reconocimiento de las funciones del personal municipal". "A pesar de que el equipo de gobierno se comprometió a presentar una propuesta antes del verano, dicho compromiso no se ha materializado", han apuntado.

Según han detallado, a pesar de que hay una empresa contratada para su elaboración hace más de dos años, desde entonces, "se han sucedido diversas excusas y aplazamientos, siento la última promesa la de presentarla a finales de octubre".

Sin embargo, los grupos han asegurado que, por el momento, no se ha recibido ninguna propuesta ni información concreta, una situación que "genera un creciente malestar entre la plantilla que ve cómo el recientemente aprobado convenio colectivo corre el riesgo de convertirse en papel mojado si no se acompaña de una RPT que le dé respaldo técnico y jurídico".

Los sindicatos y el comité han explicado que la aplicación de las Tablas de Equiparación del Personal Laboral está condicionada por la Intervención Municipal a la aprobación de la RPT y que su ausencia "prolonga la situación de desorganización y desigualdad dentro del Ayuntamiento".

UGT y CCOO se han pedido al equipo de gobierno "que cumpla de inmediato su compromiso y presente una propuesta seria y negociable de RPT como paso imprescindible para dar cumplimiento efectivo al convenio y garantizar una administración local más justa y organizada". "Los compromisos con los trabajadores no se pueden seguir posponiendo indefinidamente. La plantilla merece respeto y hechos, no excusas", han concluído.