UGT y CCOO salen a la calle para exigir más recursos contra las violencias machistas

Concentraciones de CCOO y de UGT - CCOO/EUROPA PRESS

OVIEDO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO han protagonizado este martes sendas concentraciones contra las violencias machistas. En esta ocasión no se han movilizado de forma conjunta. Según han explicado desde UGT ha sido por la imposibilidad de cuadrar las agendas.

En su comunicado, UGT ha exigido "más recursos humanos y económicos, protocolos ágiles, formación obligatoria en igualdad y perspectiva de género" en diferentes ámbitos, tras constatar "un repunte alarmante de los feminicidios" y la violencia vicaria en lo que va de 2026. "Hasta hoy se han confirmado 14 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, según los datos oficiales del Observatorio de Violencia de Género", ha lamentado la organización sindical.

Además, UGT Asturias ha denunciado que "la violencia vicaria sigue siendo una de las formas más crueles de violencia machista", contabilizándose ya "tres menores asesinados por sus progenitores con el objetivo claro de dañar a sus madres" en lo que va de año. "Cada niño o niña asesinado y cada menor que pierde a su madre, representa un fracaso del sistema de protección, lo que nos obliga a actuar con urgencia, con recursos y con firmeza", han recalcado.

Por otra parte, la central sindical ha exigido "órdenes de protección que se cumplan, seguimiento integral y gestión unificada entre administraciones", así como "coeducación real en todos los niveles" y "la implementación rigurosa de protocolos de acoso, formación obligatoria de equipos directivos, sanciones ejemplares y auditorías de igualdad" en los diferentes ámbitos.

Mientras, CCOO ha señalado en su comunicado que "la precariedad mata" y ha insistido en la necesidad de "reforzar la protección de las mujeres, los niños y niñas y sus familias" ante la violencia de género. "Siempre que utilizamos datos y porcentajes lo hacemos aclarando que tras esas cifras hay personas, familias, compañeros y compañeras, amistades...hay historias de vida rotas por la violencia", ha señalado.

Según el informe del Consejo General del Poder Judicial sobre violencia de género al cierre de 2025, "una mujer fue asesinada por su pareja o expareja cada 7,4 días" y "una de cada cinco víctimas, cuyas muertes dejaron 39 menores huérfanos y huérfanas, había denunciado a sus agresores". Además, "3 menores murieron a manos de las parejas o exparejas de sus madres, por lo que el número de niños y niñas víctimas de violencia vicaria desde que se tienen registros (2013) asciende a 65".

"Los datos objetivos obtenidos de los expedientes judiciales permiten trazar un perfil de las víctimas en función de su edad, nacionalidad y relación con el agresor", ha explicado CCOO, que ha subrayado que "la violencia de género es un fenómeno caracterizado por su diversidad, pues su impacto alcanza a todos los ámbitos y orígenes: nacionalidad, clases sociales, grupos étnicos, edades, niveles de estudios...", han añadido.