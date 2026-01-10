UGT denuncia "irregularidades" en la gestión de empresas públicas de Gijón y una "bajada de la calidad" de los servios

OVIEDO, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma compuesta por las secciones sindicales de UGT ha denunciado "irregularidades" en la gestión de las empresas públicas municipales de Gijón, como Emulsa, Emtusa y EMA, que estarían generando "una situación de crispación social" y "una bajada de la calidad" de los servicios que prestan.

"los problemas que nos afectan son de carácter estructural y social; por un lado, sus actuaciones generan división entre las personas trabajadoras que prestan servicio en las Empresas, beneficiando a los sindicatos afines a las direcciones de las empresas en detrimento de la mayoría'", ha asegurado la Plataforma.

Según el comunicado, en Emulsa se ha producido una "vulneración de los preceptos constitucionales de Igualdad, Mérito y Capacidad" por cambiar las bases de una promoción interna a mitad del proceso. En Emtusa, la dirección ha interpretado "de una manera totalmente partidista e ilegal" el convenio colectivo, permitiendo que dos trabajadores eventuales pudieran consolidar su plaza.

Asimismo, la Plataforma ha insistido en que "mientras al gobierno municipal se le llena la boca con el aumento de los presupuestos de las Empresas, este aumento no se ve reflejado en una gestión eficiente, gran parte de los recursos se destinan a la contratación de servicios de las propias empresa al sector privado".

Por último, la Plataforma ha criticado la "falta de personal" en las empresas públicas, lo que estaría provocando "una bajada de la calidad en el servicio que prestamos, en detrimento del servicio que reciben las personas".