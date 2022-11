UGT exige más control de Inspección para cumplir con los planes de Igualdad y frenar la discriminación laboral

OVIEDO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad de UGT, Carmen Escandón, y el secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero, han exigido este lunes más recursos para que la Inspección de Trabajo pueda ejercer más controles y hacer cumplir la obligación legal de contar con planes de Igualdad para las empresas con plantillas de más de 50 personas y frenar la discriminación salarial y de condiciones que sigue existiendo en el ámbito laboral entre mujeres y hombres.

Así lo han apuntado en declaraciones a los medios antes de participar en la jornada que organiza UGT Asturias bajo el título 'Políticas Públicas de Igualdad y Retos del Feminismo'. La sesión cuenta con la ponencia de la exviceconsejera y directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Araceli Martínez; y una mesa redonda con la directora general de Trabajo del Gobierno de España, Verónica Martínez; la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas; y la inspectora de Trabajo y Seguridad Social, Kai Solagaistua.

Escandón ha señalado que en Asturias hay unas 330 empresas que estarían obligadas por número de sus plantillas a contar con planes de igualdad pero son apenas unas decenas las que cumplen con el mandato legal, mientras que hay pymes sí están mostrando su compromiso con la igualdad efectiva aprobando voluntariamente sus planes. Actualmente son unas 90 las empresas que cuentan con estos planes en el Principado.

Para la secretaria de Igualdad de UGT es necesario dar mayor velocidad a la implantación de estos planes. De este modo, ha hecho un llamamiento a las empresas para que se sumen a la igualdad porque "va a suponer mejora del clima laboral y en los números de las empresas, y redundará en beneficio de las empresas y de la sociedad en su conjunto".

Por su parte, Fernández Lanero considera que "la mejor manera que hay de velar por el cumplimiento de la ley es poniendo recursos para vigilar quien la cumple y quien no, y para quien no la cumpla que haya sanciones que hagan que no merezca la pena incumplir la ley".