UGT exige un protocolo de actuación ante condiciones climáticas adversas en las aulas asturianas

Archivo - Termómetro en Oviedo en un día caluroso - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos de Asturias ha exigido un protocolo de actuación ante condiciones climáticas adversas en los centros educativos asturianos, tras las reuniones de los comités de seguridad y salud laboral.

La organización sindical considera que este protocolo "ya no puede seguir aplazándose" ya que "las altas y bajas temperaturas en las aulas han dejado de ser episodios excepcionales para convertirse en una realidad frecuente que afecta directamente a las condiciones de trabajo y al desarrollo de la actividad educativa".

"Cada vez son más frecuentes los episodios de calor extremo durante los meses lectivos, especialmente en septiembre y junio, pero también seguimos teniendo centros que presentan problemas importantes de calefacción o de aislamiento térmico durante el invierno", explican en una nota de prensa.

UGT defiende que el protocolo debe tener "un carácter preventivo" y establecer "criterios objetivos de activación". "No es razonable que la adopción de medidas dependa exclusivamente de valoraciones subjetivas o de decisiones diferentes en cada centro", apuntan.

Por otro lado, el sindicato ha reclamado la elaboración de un Plan de Adecuación Climática de los centros educativos asturianos, dotado presupuestariamente y con una planificación plurianual, al entender que ninguna norma será eficaz sin inversión en las infraestructuras.