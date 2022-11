UGT exige una reunión urgente a la consejería de Educación para analizar como se está implantando la LOMLOE

OVIEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT ha exigido una reunión urgente a la consejería de educación

para analizar cómo se está implantando la LOMLOE en los centros educativos asturianos. Asegura el sindicato que toda Ley Educativa, y ésta es la octava desde que se restableció la democracia, trae consigo un metalenguaje propio de la "secta pedagógica" que impulsa los cambios que, con frecuencia, crea confusión y enfado entre el profesorado y el consiguiente rechazo hacia la nueva Ley.

No obstante afirman que lo que ocurre ahora es distinto porque consideran que el cúmulo de ocurrencias con instrucciones que dicen,

desdicen y contradicen; las preguntas sin respuestas y la ausencia de alguien en la Consejería de Educación que sepa realmente hacia dónde vamos, amenaza con echar por tierra la implantación de una Ley que, además de permitir trabajar competencialmente, deroga la LOMCE.

Desde el Sector de la Enseñanza de la UGT recuerdan que llevan meses denunciando la falta de recursos para implementar la Ley. "La ya exdirectora del CP "Miguel de Cervantes" de Gijón presentó su

dimisión cuando puso voz a esta demanda que equipos directivos, organizaciones sindicales y federación de padres hicimos de manera unánime", indican.

"Es triste, pero empezamos a pensar que la Consejería de Educación no se cree la Ley. Únicamente le preocupa que el profesorado tenga las programaciones docentes en tiempo y forma. Todos sabemos que "el papel lo aguanta todo" pero también sabemos que en las condiciones actuales es inviable implantar la Ley; al menos por dos razones: la primera, porque no hay horas de coordinación para el profesorado que forma parte de cualquier proyecto; la segunda, porque la mayoría no ha recibido la formación necesaria para implementar esta nueva metodología", indican desde UGT.

Añaden desde la organización que el Sector de la Enseñanza de la UGT no está entre los que añoran la LOMCE y considera a la LOMLOE, en líneas generales, una buena Ley porque, por fin, da al profesorado la libertad de planificar las clases y le permite escoger aquellos saberes básicos que considera adecuados para que el alumnado alcance el éxito educativo y añaden que no es verdad que se regalen los aprobados.

No obstante lamentan que la clase política pretenda hacer ahora, de manera autoritaria y sin contar con el profesorado es un auténtico disparate, por ello el Sector de la Enseñanza de la UGT ha

presentado por registro una convocatoria urgente con los responsables de educación para valorar de forma serena y tranquila la implantación de la LOMLOE en los centros educativos asturianos.

"El problema no es la LOMLOE, el problema son los políticos que pretenden imponer una ley educativa quizás más propia del 2030 con unos recursos que derivan de unos acuerdos de plantillas del 2001.

Señora Consejera, así no", concluye el sindicato.