UGT-FICA insta al Principado a exigir a Hunosa y la SEPI el mantenimiento del empleo en la térmica de la Pereda (Mieres)

OVIEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT-FICA ha instado este miércoles al Gobierno asturiano a que exija a Hunosa y a la SEPI el mantenimiento del empleo en la central térmica de La Pereda, en Mieres, ante el temor de los trabajadores porque pueda quedar desierto el contrato de mantenimiento de la instalación.

Según ha informado UGT-FICA en nota de prensa, los trabajadores de mantenimiento de la térmica de la Pereda "están sufriendo las consecuencias de la ineficacia y cerrazón de Hunosa para buscar una solución inmediata que evite quede desierto el contrato de mantenimiento de la instalación".

Esta situación implica que 31 trabajadores que llevan más 30 años desarrollando estas labores vean "cómo se vulneran sus derechos y se extingan sus puestos de trabajo".

A juicio del sindicato, la "inoperancia" de Hunosa no solo está destruyendo empleo, sino que "puede incurrir en el incumplimiento de las disposiciones legales, en tanto la ausencia de mantenimientos supone un riesgo en el estado de conservación y funcionamiento de las instalaciones".

UGT-FICA Asturias pide al Gobierno de Asturias que medie y también exija a Hunosa y a la SEPI, que cumplan con los compromisos adquiridos para garantizar "una transición justa" asumiendo su responsabilidad para buscar una solución para la licitación inmediata del contrato, garantizando el mantenimiento del empleo, así como la seguridad y salud de trabajadores y vecinos.