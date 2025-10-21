UGT lamenta la muerte del operario en Gozón y exige cubrir plazas vacantes en el Instituto de Riesgos Laborales

Archivo - El secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT, Marino Fernández Reinaldo, y el responsable de acción sindical de CCOO, Gerardo Luis Argüelles Diego. - EUROPA PRESS. - Archivo

OVIEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Asturias, Marino Fernández Reinaldo, ha lamentado el fallecimiento del trabajador este martes en Gozón y ha asegurado que, en lo que va de año, 16 personas han perdido la vida en el trabajo en Asturias. "Son cifras inasumibles", ha sentenciado.

"Desde UGT seguimos insistiendo en que es necesario cubrir cuanto antes las plazas vacantes en el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales para que estas personas den apoyo técnico cuando los inspectores de trabajo la requieran. Pero para eso, hay que dotar de más recursos humanos y económicos a la especialidad de trabajo", ha afirmado Reinaldo.

El dirigente sindical ha recalcado que estos perfiles deben estar en los centros de trabajo, en las empresas, "vigilando que se cumpla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales". "La Organización Internacional del Trabajo Recomienda un inspector por cada 10.000 trabajadores y aquí en Asturias aún estamos lejos de llegar a ese ratio", ha concluído.