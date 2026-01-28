UGT pide "responsabilidad" a Aena y que no recurra la sentencia de la ambulancia en el Aeropuerto de Asturias

Archivo - Aeropuerto de Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los representantes de UGT en Asturias han hecho este miércoles un llamamiento a la empresa pública Aena que tenga "responsabilidad" y que no recurra la reciente sentencia judicial que le obliga a restablecer el servicio de ambulancia en el Aeropuerto de Asturias.

"Yo creo que la sentencia es muy clara, no es lo mismo tener una ambulancia en el aeropuerto que depender de si hay una emergencia, de que tenga que desplazarse de un centro sanitario, la emergencia en sí mismo conlleva algo que ocurre de manera imprevista, las emergencias son imprevistas y por lo tanto no es lo mismo", ha argumentado el secretario de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero.

Ha resaltado Fernández Lanero la importancia de tener una ambulancia en un complejo como el aeropuerto de Asturias. "Tener este dispositivo o disposición además hace más atractivo el aeropuerto si nuevos operadores quieren ir a instalarse ahí y saber que tienen un servicio de ambulancia propia; yo creo que vale más prevenir que no lamentarse", ha explicado.

Según los dirigentes de UGT el plazo para que tiene Aena para recurrir concluiría a finales de la próxima semana. Han recordado que el Gobierno del Principado de Asturias respalda la presencia de la ambulancia. Si Aena recurre, advierten, el aeropuerto podría seguir sin ambulancia.

Esta semana ha trascendido que el Juzgado de lo Social número 1 de Avilés ha estimado la demanda presentada por UGT Asturias contra Aena, declarando que la empresa debe garantizar el traslado urgente a centros sanitarios de sus trabajadores en caso de enfermedad súbita o accidente y ordena a la compañía restablecer de forma inmediata el servicio de ambulancia en el Aeropuerto de Asturias.

En la sentencia, la magistrada considera que la retirada de la ambulancia de las instalaciones aeroportuarias, efectiva desde el 1 de mayo de 2025, incumple el convenio colectivo del grupo Aena, que obliga a garantizar el traslado urgente de los trabajadores accidentados o lesionados a centros sanitarios próximos.