UGT rechaza la OPE de empleo docente para el cuerpo de maestros

Consejería de Educación - EUROPA PRESS

OVIEDO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sector de Enseñanza de UGT ha rechazado la Oferta Pública de Empleo para el cuerpo de maestros a ejecutar en el verano de 2026 al entender que "no hará disminuir la tasa de interinidad".

En una nota de prensa, el sindicato ha explicado que la Administración convocará una OPE para el cuerpo de maestros de 324 plazas que se corresponde con la tasa de reposición, aún no ejecutada, del 2024.

Fruto de la negociación, agregan, la Administración educativa se ha comprometido a ampliar esta convocatoria con las plazas contenidas en la tasa de reposición del 2025, pudiendo llegar a un total de 556 plazas. Sin embargo, han indicado que este aumento "no puede hacerse efectivo hasta concluir el proceso de negociación de la plantilla para el próximo curso y el concurso general de traslados".

Aunque el Sector de Enseñanza de UGT ha valorado positivamente que finalmente se haya atendido la propuesta inicial de sumar ambas tasas de reposición, el sindicato asegura que no puede "apoyar una situación que sigue manteniendo unos niveles de interinidad por encima del 25%".

"Estamos ante una situación muy grave porque la tasa de interinidad actual, además de ser un escándalo en sí misma, lo es aún más ya que la Consejería de educación ha desperdiciado para reducirla el proceso de estabilización que culminó en diciembre de 2024", han indicado.