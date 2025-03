UGT rechaza la propuesta de plantilla docente para el próximo curso porque "no responde a las necesidades reales"

OVIEDO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha rechazado este martes la propuesta de plantilla docente para el curso 2025-2026 planteada por la Consejería de Educación porque considera que "no responden a las necesidades reales".

En nota de prensa, lamenta que la Administración haya dado por finalizada la negociación de la plantilla docente para el próximo curso, apuntando que los centros contarán con 9.635 plazas, "muy lejos de las necesidades reales: aproximadamente 12.000 docentes".

"La que debería ser la negociación más importante del año, ya que se trata de determinar los recursos humanos necesarios para garantizar una enseñanza pública de calidad, se despacha con tres reuniones en las que se maquillan las cifras para aparentar una negociación que nunca se produce", dice.

"Es la política del escaparate en la que estamos inmersos estos últimos años, donde los esfuerzos se concentran en hacer anuncios que carecen de contenido y que sólo buscan la inmediatez, la noticia y la foto en los medios de comunicación, y que nunca abordan los verdaderos problemas del sistema educativo asturiano. La clase política se entretiene con reuniones y actos y deja de convocar 1.103 plazas de la tasa de reposición docente que hubieran permitido estabilizar buena parte de la plantilla", dicen desde el sindicato.

Para UGT, "lo más grave es que la Consejería de Educación incumple la ley de manera consciente". "Centenares de puestos que son estructurales siguen considerándose necesidades coyunturales, lo que impide rebajar la tasa de interinidad al 8%", añade.

"Desde el Sector de la Enseñanza de la UGT no dejamos de reiterar que el descenso de la natalidad nos está ofreciendo una oportunidad única para hacer una verdadera política de izquierdas y vemos con preocupación que no se esté tomando en serio la enseñanza pública asturiana. Lo que se ha hecho hasta la fecha no es digno de un gobierno progresista", apuntilla.