UGT reclama al Principado desbloquear la jubilación parcial con contrato de relevo

Archivo - Sede de UGT Asturias. Edificio de UGT Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos Asturias ha reclamado al Gobierno del Principado que desbloquee la jubilación parcial con contrato de relevo para el personal laboral de la Administración autonómica, un derecho recogido en el V Convenio Colectivo que, según el sindicato, permanece bloqueado desde 2025.

La organización sindical ha planteado en la Mesa General una propuesta de acuerdo para modificar el Anexo VII del convenio y adaptar la jubilación parcial al nuevo marco legal establecido por el Real Decreto-ley 19/2026, de 29 de junio. Según UGT, la nueva normativa contempla mecanismos específicos para facilitar esta modalidad en las administraciones públicas y establece un régimen transitorio para su aplicación.

La propuesta sindical plantea vincular las jubilaciones parciales a plazas fijas derivadas de las Ofertas de Empleo Público y, cuando los procesos selectivos no permitan hacerlo de forma inmediata, recurrir a contratos temporales de sustitución como vía transitoria, garantizando posteriormente la cobertura mediante empleo fijo. También contempla un régimen transitorio para desbloquear las situaciones pendientes.

UGT considera que el Principado debe negociar una fórmula que permita aplicar un derecho reconocido en el convenio y critica que la Administración se centre en las dificultades legales, organizativas y económicas de su aplicación. El sindicato sostiene además que otras comunidades, como Castilla-La Mancha, Cantabria y Euskadi, están buscando fórmulas para aplicar la nueva normativa.

La organización sindical ha anunciado que promoverá movilizaciones para reclamar el desbloqueo de la jubilación parcial con contrato de relevo y ha pedido al Principado que se comprometa a negociar una solución.