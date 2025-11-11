UGT sigue pidiendo más recursos para evitar accidentes laborales

OVIEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Asturias, Marino Fernández, se ha mostrado partidario este martes de dar continuidad en 2026 al plan de choque contra la siniestralidad laboral. Lo ha hecho tras participar en la junta rectora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.

"Es cierto que se han llevado avances en el pleno de choque del 2025, gracias a él se realizaron más expedientes de sanción por parte de la Inspección de Trabajo, pero seguimos pidiendo más recursos humanos y económicos respecto del trabajo", ha asegurado Fernández.

El dirigente sindical ha señalado que se sigue con una alta incidencia tanto en accidentes mortales como de accidentes graves. La gestión preventiva de las empresas "deja mucho que desear", a su juicio. "De ahí la alta incidencia de accidentes", ha lamentado.

Asimismo, Fernández ha reclamado "recuperar cuanto antes la cultura preventiva para que accidentes como los que están ocurriendo todos los meses en Asturias no se vuelvan a repetir. Es importante que los servicios de prevención ajeno cumplan con los ratios también de los técnicos de prevención. Un técnico de prevención no puede llevar tantas empresas".

Por último, el secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Asturias ha pedido "que se acabe de cubrir las vacantes en el estudio de prevención de riesgos laborales. A día de hoy, quedan siete vacantes por cubrir y esperemos que de aquí a final de año estas plazas estén cubiertas".