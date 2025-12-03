Unicaja y Ópera de Oviedo estrenan 'Rigolerdo' el viernes en el Teatro Filarmónica

La actriz Ana Santos, que interpreta el papel de La Muerte en Rigolerdo; el presidente de la Ópera de Oviedo, Juan Carlos Rodríguez-Ovejero; la directora de Zona de Unicaja en Asturias Centro, Ana Fonseca; y el intérprete de Rigolerdo, Josep M. Riera - UNICAJA

OVIEDO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y la Ópera de Oviedo han presentado 'Rigolerdo', una comedia musical de producción propia que ofrece una sátira homenaje al universo operístico. La obra llega el viernes al Teatro Filarmónica de Oviedo, en dos sesiones, a las 17.30 y las 19.30 horas. Las localidades pueden adquirirse a un precio de 10 y 12 euros en la taquilla del Teatro Campoamor y a través de la web de Ópera Oviedo.

Este espectáculo, apto para todos los públicos, forma parte del programa de la Ópera de Oviedo para acercar la lírica al público juvenil, promoviendo la divulgación del género y despertando el interés por la ópera en otros públicos, según ha explicado Unicaja en nota de prensa.

La obra toma como punto de partida momentos reconocibles del género operístico e indaga en los entresijos del backstage de una compañía teatral. Su protagonista, Rigolerdo, factótum de una compañía ficticia llamada La Grandonna, sufre un accidente en pleno escenario y queda atrapado entre la vida, la muerte. y la ópera.

El montaje, con guion de Pachi Poncela, cuenta con un reparto formado por Josep M. Riera en el papel de Rigolerdo, Ana Santos como La Muerte, Arantxa Fernández como Leobrujilda y Carlos Mesa en el papel de Mariano.

La dirección de escena corre a cargo de Maite García Heres, mientras que el diseño de escenografía y la asistencia de dirección son obra de Lorena Viedma. El diseño de iluminación está firmado por Alfonso Malanda, el vestuario por Susana de Dios y la regiduría y utilería por Alba Delgado Arronte.

Por su parte, gracias a la colaboración con la Escuela Superior de Arte de Oviedo, varios de sus alumnos han participado en la creación de algunos de los elementos que forman parte de la escena.

El presidente de la Ópera de Oviedo, Juan Carlos Rodríguez-Ovejero, ha subrayado que "es muy importante que una entidad como Unicaja apueste por la promoción de la cultura y la ópera y que se involucre en iniciativas de divulgación de la ópera que son tan importantes para la Fundación, con público al que necesitamos conquistar. Es un síntoma de su compromiso con Asturias y de su sensibilidad para enriquecer la sociedad donde se asienta".

Por su parte, la directora de Zona de Unicaja en Asturias Centro, Ana Fonseca, ha destacado que "es un honor colaborar, una vez más, con la Ópera de Oviedo y en una iniciativa tan bonita y motivadora como es acercar el género lírico al público más joven".

Asimismo, ha remarcado el compromiso de la entidad con Asturias, señalando que "seguiremos colaborando con instituciones que aportan valor a la cultura, a la sociedad y al desarrollo de nuestros territorios".