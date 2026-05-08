Unicaja renueva su patrocinio del Descenso del Sella para cinco ediciones y se implica en el centenario de 2030

El presidente del CODIS, Juan Manuel Feliz y el director de Comunicación e Imagen de Unicaja, Fernando Ríos. - UNICAJA

OVIEDO 8 May. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha reforzado su compromiso con el Descenso Internacional del Sella mediante la firma de un convenio de colaboración con el Comité Organizador de la prueba (Codis) que se extenderá durante las próximas cinco ediciones.

El acuerdo, suscrito en la sede de la entidad en Oviedo por el director de Comunicación e Imagen de Unicaja, Fernando Ríos, y el presidente del CODIS, Juan Manuel Feliz, contempla además la colaboración especial de la entidad en la organización y desarrollo de las actividades conmemorativas del centenario del Descenso, previsto para 2030.

Ambas partes han destacado la relevancia de este patrocinio para consolidar el respaldo a una cita emblemática del calendario deportivo y festivo asturiano, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Ríos ha subrayado que se trata de un patrocinio "especialmente relevante" por el valor histórico y simbólico de la prueba, al tiempo que ha señalado la voluntad de la entidad de apoyar iniciativas que generan valor en territorios como Asturias, "parte del ADN de Unicaja".

Por su parte, Feliz ha valorado la renovación como "una gran noticia" que aporta "estabilidad y confianza" para seguir impulsando la prueba y afrontar la preparación del centenario "con ambición".

El convenio incluye, además del respaldo económico, la aportación de materiales para el desarrollo del evento, que se celebrará el próximo 8 de agosto con salida en Arriondas y meta en Ribadesella.

El Descenso Internacional del Sella reúne cada año a más de un millar de palistas y a unos 300.000 visitantes, consolidándose como uno de los principales acontecimientos del verano en Asturias. Conocida popularmente como la 'Fiesta de las Piraguas', la cita combina deporte y tradición y cuenta con una amplia proyección nacional e internacional.

De cara a 2030, cuando la prueba cumplirá cien años, Unicaja ha manifestado su intención de implicarse activamente en los actos conmemorativos junto al CODIS, en una efeméride que pondrá en valor la trayectoria de una competición cuyos orígenes se remontan a 1929 y que adquirió carácter internacional en 1951.