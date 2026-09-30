Unicaja sortea camisetas y regala bufandas entre los titulares de la Tarjeta Real Oviedo Centenario

Archivo - Tarjetas de Unicaja por el centenario del Real Oviedo. - UNICAJA - Archivo

OVIEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unicaja, patrocinador oficial del Real Oviedo, ha activado una promoción dirigida a los aficionados del club con motivo de su centenario, por la que sorteará cinco camisetas conmemorativas oficiales entre los titulares de la Tarjeta Real Oviedo Centenario y regalará 100 bufandas a las primeras contrataciones que se efectúen hasta el próximo 11 de octubre.

Para optar al sorteo de las camisetas, los clientes de la entidad han de contar con dicha tarjeta de débito e inscribirse en la promoción a través de la Banca Digital de Unicaja. Por su parte, las 100 bufandas conmemorativas se entregarán directamente a los primeros usuarios que formalicen la contratación de esta tarjeta durante el periodo promocional, tanto en la red de oficinas como por vía digital.

La Tarjeta Real Oviedo Centenario ha sido diseñada con motivo de los cien años del club carbayón y cuenta con una estética basada en el color azul de la entidad, su bandera y el lema 'Real Oviedo, alma invencible'.

Esta iniciativa se enmarca dentro de las acciones de patrocinio que Unicaja mantiene con el Real Oviedo desde la temporada 2024-2025. Además, la entidad financiera da nombre al Club de Negocios del equipamiento deportivo, un espacio orientado a fomentar las relaciones comerciales y el tejido empresarial asturiano.