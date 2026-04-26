La Universidad ensaya el gran eclipse total de agosto con una observación abierta a la sociedad el 29 de abril

Eclipse total solar desde la nave Orión, a 6 de abril de 2026. - NASA

OVIEDO 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo celebrará el miércoles, 29 de abril, un ensayo general del gran eclipse total de Sol previsto para el 12 de agosto, con una actividad divulgativa abierta al público que, con el nombre de 'El eclipse antes del eclipse', tendrá lugar en la Escuela Internacional de Doctorado Paz Rendueles, en el Campus de El Cristo.

La elección de esta fecha no es casual. Durante la última semana de abril -y especialmente el día 29- el Sol ocupa prácticamente la misma posición en el firmamento y a la misma hora que lo hará durante el momento de totalidad del eclipse estival, lo que convierte esta jornada en una oportunidad única para preparar su observación en condiciones muy similares.

El acto, impulsado por la Universidad de Oviedo, contará con la a participación de investigadores del Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias (Ictea) de la institución académica asturiana. Más en concreto, intervendrán Javier de Cos, director del instituto, y Noemí Pinilla-Alonso, investigadora distinguida del Programa ATRAE en la universidad asturiana. Ambos ofrecerán una explicación detallada del fenómeno astronómico y de las claves para su correcta observación.

La vicerrectora de Investigación, Irene Díaz, destaca que "este ensayo supone una excelente oportunidad para acercar la ciencia a la sociedad y preparar a la ciudadanía para disfrutar de un evento astronómico excepcional con todas las garantías de seguridad".

Por su parte, Javier de Cos subraya el valor práctico de la iniciativa: "El 29 de abril podremos comprobar sobre el terreno aspectos fundamentales como la ubicación, la visibilidad y las condiciones de observación, que serán prácticamente idénticas a las del eclipse total de agosto".

En la misma línea, Noemí Pinilla-Alonso incide en la importancia de la divulgación científica: "Queremos que la gente no solo observe el eclipse, sino que lo haga con conocimiento, entendiendo lo que está ocurriendo y siguiendo las recomendaciones necesarias para proteger su salud visual".

PROGRAMA DEL ACTO

El evento comenzará a las 19.00 horas, con unas palabras de bienvenida de Ignacio Villaverde, rector de la Universidad de Oviedo, y una explicación del eclipse a cargo de los investigadores Noemí Pinilla-Alonso y Javier de Cos. A las 20.00 horas, tendrá lugar la observación de la posición del Sol y a las 20.15 horas, si el tiempo lo permite, se podrá disfrutar también de la observación a través de seis telescopios equipados con filtros de protección solar y una cámara estenopeica. Colaboran en esta actividad las asociaciones Cielos Despejados y Omega.

Durante la jornada, el público recibirá consejos sobre cómo elegir el mejor punto de observación, criterios de seguridad para la visualización del eclipse y recomendaciones para el uso adecuado de material homologado, como gafas de protección solar.