La Universidad lucirá en su edificio de la calle Independencia la primera escultura de Pablo Serrano en Oviedo

Archivo - Universidad de Oviedo. Claustro. Edificio histórico. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo instalará en su edificio de la calle Independencia la escultura Guitarra número 21, obra del escultor aragonés Pablo Serrano, una de las figuras clave del arte español contemporáneo. La pieza, donada por la Fundación Azcona, se convertirá en la primera escultura del artista ubicada en un espacio público de la capital asturiana.

Según informa la Universidad de Oviedo, la escultura se presentará en un acto que tendrá lugar el martes, 28 de abril, a las 12:00 horas, en el edificio de la calle Independencia y en el que participarán Ignacio Villaverde, rector de la Universidad de Oviedo, Ladislao Azcona, presidente de la fundación, y Susana Spadoni, viuda de Pablo Serrano hijo y directora honorífica del Instituto de Arte y Cultura Contemporáneos (IAACC) Pablo Serrano.

Guitarra número 21, realizada en chapa de acero oxi-cortén, presenta unas dimensiones de 3,6 metros de altura por 1,5 metros de ancho y 1,6 metros de fondo.

La obra se ha materializado en 2026 a partir de una maqueta original de 1985. La escultura está firmada y numerada como Serrano 1/3, lo que subraya su carácter singular dentro de una edición muy limitada.

La figura forma parte de la serie Divertimentos con Picasso, la guitarra y el cubismo, concebida por Pablo Serrano en los últimos años de su vida, entre 1984 y 1985. Esta serie representa un giro radical en su trayectoria, al alejarse de sus líneas anteriores para adentrarse en una reflexión plástica sobre el cubismo y su legado. A través de la figura de la guitarra -motivo central también en la obra de Pablo Picasso-, Serrano desarrolla una relectura personal de uno de los lenguajes más influyentes del siglo XX.

Presentadas por primera vez en 1985 en Madrid y posteriormente en el Solomon R. Guggenheim Museum de Nueva York, estas obras adquirieron un significado especial al convertirse en el último gran proyecto del escultor. Pocos meses después de aquella exposición, Serrano falleció, dejando esta serie como una suerte de testamento artístico, en el que confluyen su compromiso ético, su inquietud intelectual y su constante búsqueda creativa.