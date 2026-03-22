La Universidad Nebrija impulsa un proyecto en Avilés con viviendas, apartamentos turísticos y aparcamientos

Archivo - Ayuntamiento de Avilés - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Avilés aprobará este lunes el cambio de titularidad de la licencia de obras para la rehabilitación del edificio situado en el número 71 de la calle Rivero, que pasará de la mercantil Teitoastur SLU a la empresa Residencias Nebrija SL, vinculada a la Universidad Nebrija.

La actuación permitirá habilitar 15 viviendas en este inmueble, además de apartamentos de uso turístico en la planta baja, una oficina, así como espacios destinados a aparcamientos, trasteros y aparcamiento de bicicletas. El proyecto contempla además la conservación de los elementos protegidos del edificio, al tratarse de un inmueble catalogado.

El edificio, construido en 1900 según proyecto de Manuel del Busto, forma parte del Catálogo Urbanístico de Avilés con nivel de protección parcial y está integrado en el conjunto de la calle Rivero Baja, incluido en el Conjunto Histórico-Artístico del Camino de Santiago. Fue parcialmente destruido durante la Guerra Civil y posteriormente reconstruido para distintos usos, siendo el último el de residencia de mayores.

La parcela cuenta con una superficie de 740,70 metros cuadrados y el edificio dispone de 1.533,50 metros cuadrados construidos distribuidos en cuatro plantas. La intervención prevé la reestructuración interior para adaptar el inmueble a su nuevo uso residencial, manteniendo la altura, volumetría y fachadas, y sustituyendo únicamente aquellos elementos que no cumplan las condiciones de seguridad, estabilidad y salubridad.

Asimismo, se conservarán elementos protegidos como las fachadas y el cierre inferior del patio trasero. El proyecto incluye también la recuperación del jardín y la rehabilitación de elementos arquitectónicos relevantes, como pilastras y zócalos de piedra, así como la restauración de la verja y puertas metálicas de acceso desde la calle Libertad.