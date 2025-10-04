La Universidad de Oviedo acoge este sábado la XIV edición de la Noche Lunática

OVIEDO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Cielos Despejados se une a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Oviedo para celebrar la decimocuarta Noche Internacional de Observación a la Luna, promovida por la NASA. El objetivo es acercar el satélite a la Tierra y aprender un poco más sobre él.

La actividad se desarrollará entre las 19.00 y las 23.00 horas en la Facultad de Ciencias de Oviedo, con numerosas actividades gratuitas para todos los públicos.

En el jardín sur de la Facultad de Ciencias se llevará a cabo una observación astronómica de la luna y otros objetos entre las 19.00 y las 23.00 horas.

En el aula B08 tendrá lugar el taller 'Stellarium' a las 19.15 horas y el concurso '¿Cuánto has aprendido?' en el aula B07. En otra de las aulas tendrá lugar el taller de astrofotografía a la misma hora, y un cuarto de hora después comenzará el taller 'Eclipse y fases lunares' en el exterior de la Facultad de Ciencias.

Los asistentes podrán participar también en el taller 'Espectómetro casero' y contemplar exposiciones sobre la carrera espacial de astronautas y el universo.

A las 19.00 horas tendrán lugar las 'Charlas lunáticas' bajo los títulos '¿Nos visitar(á)n los alienígenas? La ciencia del contacto con las inteligencias extraterrestres'; 'Las caras de la Luna: del mito a la ciencia'; 'Los eclipses del Sol y el eclipse del 12 de agosto de 2026'; y 'Si no puedes ir tú, envía una máquina inteligente: explorar el cosmos con robots e inteligencia artificial'.