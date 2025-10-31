La Universidad de Oviedo aprueba la OPE correspondiente a 2025, con 195 plazas docentes y 54 de plazas de administración

OVIEDO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo ha aprobado este viernes la Oferta Pública de Empleo (OPE) del personal docente e investigador y del personal técnico, de gestión, de administración y servicios, correspondiente al ejercicio de 2025. Incluye una un total de 195 plazas docentes y 54 plazas de administración.

Tal y como ha explicado en una rueda de prensa Pedro Alonso, vicerrector de Políticas de Profesorado y Ordenación Académica, la OPE se configura a partir de la tasa de reposición de efectivos, que en el caso del PDI de la Universidad de Oviedo alcanza un máximo de 127 plazas, a las que se suman 5 plazas de profesorado vinculado a plaza asistencial procedentes de la tasa de reposición del Servicio de Salud del Principado de Asturias. En total, 132 plazas de turno libre a las que se añaden 63 plazas de promoción interna al cuerpo de catedráticos de universidad.

Además, de acuerdo con la normativa vigente, la oferta reserva un 15% de las plazas para personal investigador doctor con acreditación I3 o certificado R3, así como un 7% para personas con discapacidad, incluyendo un 2% para discapacidad intelectual. El vicerrector de Políticas de Profesorado y Gestión Académica ha manifestado que "esta oferta consolida el compromiso de la Universidad de Oviedo con la estabilidad y la carrera profesional del profesorado, al tiempo que facilita la incorporación de nuevo talento a la institución".

Por su parte, José Ignacio Grana, vicegerente de Recursos Humanos y Organización, ha destacado la convocatoria de hasta 54 plazas libres y de promoción interna (36 de personal funcionario y 18 de personal laboral), con una tasa de reposición del 120%. Esta oferta, según ha explicado, se enmarca en lo dispuesto por la Ley de Presupuestos Generales del Estado y se alinea con el Plan Estratégico de la Universidad de Oviedo y el Plan Estratégico de Reorganización Administrativa, impulsando los valores de eficacia, modernización y mejora continua de la gestión universitaria.

La propuesta se ha elaborado tras un proceso de negociación y acuerdo, por mayoría, con las organizaciones sindicales, lo que refuerza el compromiso institucional con la participación social, la estabilidad laboral y el desarrollo profesional del personal universitario.

La OPE 2025 del personal de administración tiene como objetivo reforzar servicios críticos, como los de informática y la gestión de la investigación en los campus, mejorar la cualificación profesional mediante la incorporación de plazas de grupos superiores y favorecer la desconcentración funcional y organizativa de la institución.

Con esta planificación, "la Universidad de Oviedo avanza hacia una estructura de personal más equilibrada, cualificada y eficiente, que garantice una atención de calidad a la comunidad universitaria", ha subrayado el vicegerente. Esta nueva oferta, ha indicado, reafirma la apuesta de la institución por un modelo de administración pública "moderna, transparente y descentralizada, comprometida con la excelencia institucional, el bienestar de su personal y la mejora continua en la prestación de los servicios".

GIJÓN

Tal y como ha explicado en la citada rueda de prensa el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, el Consejo de Gobierno también ha dado el visto bueno al convenio de colaboración entre la Universidad de Oviedo y el Ayuntamiento de Gijón destinado a impulsar la mejora de la movilidad y de los espacios públicos del Campus Universitario de Gijón.

El acuerdo, que será suscrito por la alcaldesa, Carmen Moriyón, y el rector, Ignacio Villaverde, una vez concluya su tramitación administrativa, establece un marco de cooperación para la ejecución de actuaciones que contribuyan a mejorar la accesibilidad, la sostenibilidad y la integración del campus en la ciudad.

Entre las medidas previstas, destaca la cesión temporal entre administraciones de la calle Blasco de Garay, que pasará a estar adscrita temporalmente al ayuntamiento manteniendo su titularidad universitaria. Esta vía constituye uno de los principales ejes de comunicación del campus y da servicio a instalaciones universitarias y municipales.

El consistorio gijonés se compromete a respetar la actual estructura del vial y a consensuar cualquier modificación con la universidad, así como a financiar actuaciones por un importe máximo de 300.000 euros, que incluyen la mejora del asfaltado y la prolongación de aceras hasta la Escuela Superior de la Marina Civil, el rediseño de las líneas de autobuses, la mejora de las sendas peatonales de Peña Francia, la instalación de nuevo mobiliario urbano -especialmente aparcabicis-, la creación de un carril bici conectado con la red urbana y las mejoras en la existente entre la biblioteca, los aularios y la avenida del Jardín Botánico.

El convenio tendrá una duración inicial de un año, prorrogable por otro más, y estará supervisado por una Comisión Mixta de Seguimiento integrada por representantes de ambas instituciones.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la constitución de una servidumbre de acueducto en terrenos próximos a la Escuela Superior de la Marina Civil para permitir a la Empresa Municipal de Aguas de Gijón (EMA) ejecutar una nueva red de saneamiento destinada a recoger aguas pluviales de la zona de Cabueñes y del futuro Parque Tecnológico.

Por otro lado, el consejo también ha dado luz verde a la adhesión de la universidad a la candidatura de Oviedo a la capitalidad europea de la cultura, a la designación de consejero representante de estudiantes en la Comisión de Organización Académica y Estudiantes, y a la modificación de plan de estudios del Máster Universitario en Enfermería de Urgencias y Cuidados Críticos.

ENCUESTA Y ALEGACIONES

La Universidad de Oviedo ha presentado además en la sesión de esta mañana del Consejo de Gobierno los resultados de la Encuesta General de la Enseñanza (EGE) correspondiente al curso académico 2024-2025, que consolidan la tendencia positiva en la calidad percibida de sus titulaciones de grado y máster universitario.

Durante el pasado curso, se evaluaron un total de 113 titulaciones, que obtuvieron una puntuación media de notable alto por parte del estudiantado y del profesorado de la institución.

Por último, Villaverder ha informado al Consejo de Gobierno de las alegaciones presentadas por la institución en el marco del procedimiento de implantación de universidades privadas en el Principado de Asturias mediante la creación y adscripción de nuevos centros.

En dichas alegaciones, la universidad ha incluido la declaración institucional del Consejo de Gobierno de 31 de marzo de 2025, que recordaba que el Principado de Asturias cuenta desde hace más de 400 años con una universidad pública que es un referente de calidad e innovación en su actividad investigadora y docente, que ha formado a generaciones de asturianas y asturianos con una calidad incuestionable y que ha sido, y sigue siendo, un motor de cohesión y progreso social, una institución abierta, dinámica y comprometida con su entorno.