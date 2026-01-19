La Universidad de Oviedo impulsa la conexión entre ciencia, empresa y sociedad con la Segunda Semana de la Transferencia

Iván Aitor Lucas, Director General De Innovación, Investigación Y Transformación Digital Del Gobierno De Asturias; Susana Luque, Vicerrectora De Transferencia Y Relaciones Con La Empresa, E Ignacio Villaverde, Rector De La Universidad De Oviedo. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo desarrollará entre el 19 y el 23 de enero la Segunda Semana de la Transferencia, un programa de actividades destinado a reforzar las relaciones entre la investigación universitaria, el tejido empresarial asturiano y la sociedad.

La iniciativa, promovida por el Vicerrectorado de Transferencia y Relaciones con la Empresa a través de la Oficina de Transferencia de Conocimiento (OTC), tendrá lugar en Oviedo, Gijón, Mieres y Avilés, con el objetivo de "visibilizar el valor de la investigación aplicada y fomentar nuevas colaboraciones que impulsen la innovación científica, social y tecnológica".

Según ha indicado la Universidad en nota de prensa, la Semana de la Transferencia reunirá a cerca de 90 grupos de investigación, que representan a más de 500 investigadores, así como a más de cien entidades y empresas del entorno socioeconómico.

El programa incluye ponencias, mesas redondas, paneles de buenas prácticas, demostraciones tecnológicas, visitas a laboratorios, reuniones one to one y espacios de networking, diseñados para facilitar el contacto directo entre la comunidad científica y los agentes del sistema productivo.