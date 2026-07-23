La Universidad de Oviedo participa en un proyecto internacional para localizar el origen de los neutrinos cósmicos

La participación de la Universidad de Oviedo en TAMBO está liderada por Pietro Vischia, investigador Ramón y Cajal de la Universidad de Oviedo (grupo de Física de Altas Energías, Departamento de Física y ICTEA) - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo participa en el proyecto internacional TAMBO (Tau Air-shower Mountain-Based Observatory), una iniciativa científica que busca identificar el origen de los neutrinos cósmicos de muy alta energía mediante un nuevo tipo de observatorio que aprovechará las montañas como detector natural. La propuesta del proyecto se publica en la revista Nature Astronomy.

El observatorio pretende mejorar la localización de estas partículas, cuya capacidad para atravesar la materia las convierte en una herramienta clave para estudiar algunos de los fenómenos más extremos del universo. Para ello, utilizará un valle de montaña como escudo natural y unos 5.000 sensores instalados en una ladera para detectar las partículas generadas tras la interacción de los denominados neutrinos tau.

La participación de la Universidad de Oviedo está liderada por el investigador Ramón y Cajal Pietro Vischia, del grupo de Física de Altas Energías, quien dirige la optimización mediante técnicas de inteligencia artificial de la ubicación de los sensores del observatorio.

Según explica Vischia, este trabajo es "crucial para garantizar el máximo rendimiento en la detección de neutrinos", aunque se trata de un proceso complejo por la irregularidad del terreno y el coste de las distintas configuraciones.

El proyecto prevé instalar el observatorio en el valle del Colca, en los Andes peruanos, considerado uno de los emplazamientos más adecuados. Antes de su despliegue definitivo, previsto para 2028, los investigadores desarrollan actualmente TAMBITO, el prototipo que servirá para validar la tecnología y el diseño del experimento.