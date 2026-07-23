La Universidad de Oviedo publica la segunda lista de admitidos en grados con límite de plazas

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OVIEDO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo ha publicado este jueves la segunda lista de admitidos de la fase A para los grados con límite de plazas. Los estudiantes que hayan obtenido una plaza deberán formalizar su matrícula entre el 23 y el 28 de julio.

La institución académica recuerda que quienes no completen la matrícula perderán la plaza, que pasará a adjudicarse a los estudiantes en lista de espera. Asimismo, quienes no hayan obtenido plaza o no se hayan matriculado en la asignada deberán renovar su solicitud para permanecer en dicha lista. El plazo de reclamaciones también permanecerá abierto del 23 al 28 de julio.

La tercera lista de admitidos de la fase A se publicará el 30 de julio, mientras que el 13 de agosto se difundirá la cuarta adjudicación de esta fase y la primera correspondiente a las fases B y C.

Las notas de corte de esta segunda adjudicación son provisionales. Los estudios con mayor nota de acceso son el Doble Grado en Ingeniería Informática del Software y Matemáticas (13,168), Medicina (12,956), Odontología (12,840), Biotecnología (12,591), el Doble Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información y Ciencia e Ingeniería de Datos (12,478), Enfermería (12,418), Enfermería en Gijón (12,186) y el Doble Grado en Tecnologías y Servicios de la Telecomunicación y Ciencia e Ingeniería de Datos (12,064).