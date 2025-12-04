Upta pide una rebaja del tramo autonómico del IRPF en Asturias

Archivo - El presidente de UPTA, Eduardo Abad y el secretario general de UGT, Javier Fernández Lanero. - UGT - Archivo

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha pedido este jueves una rebaja de cinco puntos en el tramo autonómico del IRPF en Asturias. El total del ahorro en impuestos en el Principado de Asturias supondría una media de 27 millones de euros anuales según la entidad.

En una nota de prensa, UPTA ha explicado que ha iniciado una campaña en todas las comunidades autónomas para impulsar una reforma fiscal en los tramos autonómicos del IRPF que pagan el colectivo de personas físicas (2.023.446 a nivel nacional y 43.629 en el Principado de Asturias).

En el marco de esta iniciativa, UPTA ha comenzado a remitir a todos los parlamentos autonómicos su propuesta de bajada de impuestos para el colectivo, con el objetivo de reducir la presión fiscal, aumentar la liquidez disponible en los pequeños negocios, generar estabilidad mejorando su capacidad de inversión, reducir posibles cierres y mantener a raya la economía sumergida.

UPTA ha trabajado con una estimación comparativa por territorios para una base anual de 30.000 euros, aplicando la rebaja propuesta a la parte autonómica según las escalas regionales. En el Principado de Asturias, el ahorro medio estimado por autónomo sería de 446 euros anuales y el ahorro total agregado estimado, de 26,8 millones.