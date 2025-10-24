URA celebra la habilitación del mercado de Pola de Siero y las restricciones a animales de zonas de riesgo

OVIEDO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Rural Asturiana (URA) ha valorado positivamente las medidas adoptadas por el Gobierno de Asturias para hacer frente a la dermatosis nodular contagiosa (DNC), especialmente la habilitación del mercado de Pola de Siero como punto de carga para terneros y potros nacidos en explotaciones asturianas, así como las restricciones para los animales procedentes de zonas de riesgo.

En un comunicado de prensa enviado este viernes, la organización agraria recuerda que fue "la primera" en plantear la necesidad de buscar alternativas al cierre completo del mercado nacional de Pola de Siero, una propuesta que finalmente ha sido recogida por la Consejería de Medio Rural. Según URA, esta medida permite evitar un impacto negativo importante en el mercado ganadero asturiano.

Además, el Principado ha establecido que los animales procedentes de otros países o que atraviesen territorios afectados por la enfermedad deberán notificar su movimiento con al menos 30 días de antelación, algo que la URA considera "un avance" aunque señala que preferiría "que la restricción fuese completa mientras duren las medidas en Asturias".

La organización agraria ha subrayado que, a pesar de la incertidumbre generada por la expansión de la enfermedad en Cataluña y otros países europeos, es fundamental "buscar medidas que defiendan nuestra sanidad animal y a la vez no estrangulen por completo las economías de nuestras explotaciones ganaderas, siempre cumpliendo escrupulosamente la legalidad así como las medidas sanitarias".