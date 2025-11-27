Usipa alerta sobre la "alarmante" situación de las escuelas de 0 a 3 por la tardanza en la cobertura de bajas

Archivo - Imagen de archivo de la Escuela Infantil de 0 a 3 años Eusebio Miranda - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de Usipa-Saif en el Ayuntamiento de Gijón ha advertido este jueves de la "alarmante" situación que viven las escuelas infantiles de cero a tres años.

Entre otras cosas, ha citado, a través de una nota de prensa, la necesidad de cubrir las bajas que se produzcan "en tiempo y forma y con la máxima rapidez posible".

Sobre esta cuestión, el sindicato ha afirmado que no se están cubriendo las bajas en las escuelas e incluso han señalado que algunas de ellas llevan dos años sin cubrir.

Relacionado con ello, han animado a tener en cuenta que la falta de educadoras no solo provoca, a su juicio, un estrés laboral importante en el personal, pudiendo acarrear problemas de salud, sino que también puede poner en peligro la integridad de los niños, por no disponer de personal suficiente.

Por todo ello, Usipa ha vuelto a registrar un escrito en el que se indica que se está notificando a algunas educadoras un cambio de centro y de condiciones de trabajo para cubrir bajas en otro, sin comunicarlo a los representantes sindicales.

Esto, según la sección sindical, vulnera, además, su derecho a conciliación de la vida laboral y familiar por no realizar un preaviso ajustado a derecho.

"Estos cambios en la organización de los centros afectan a su buen funcionamiento y vulneran uno de los principios básicos en esta primera etapa educativa, que es la figura de apego en edades tan tempranas en las Escuelas", han alertado.

Asimismo, han indicado que las bajas en periodos determinados del año son relativamente frecuentes debido a las singularidades de este colectivo, ya que el personal está expuesto a riesgos relacionados con las enfermedades infectocontagiosas, donde por responsabilidad y ante el primer síntoma para evitar futuros contagios, el personal debe quedarse de baja de forma inmediata para salvaguardar la salud de los niños.

Han puesto de ejemplo la Escuela Eusebio Miranda, donde se acumulan a día de la fecha siete bajas de un total de 12 trabajadoras en plantilla. Para Usipa, esto también demuestra una mala planificación del servicio de personal del Ayuntamiento de Gijón.