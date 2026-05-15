El uso de cadenas, necesario para circular esta mañana en seis puertos asturianos

Archivo - Nieve en el Huerna, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Las condiciones meteorológicas de estos días están condicionando el tráfico rodado en diferentes puntos del Principado. Así, este viernes resultaban necesarias las cadenas para circular por seis carreteras de la red autonómica y se encontraba cerrado al tráfico el Puerto de La Cubilla.

Según información del 112 Asturias consultada por Europa Press, las cadenas eran necesarias a las 9.00 horas en el puerto de San Isidro, en Leitariegos, en Tarna, en Pajares, en Somiedo y en Ventana.

Desde el Servicio de Emergencias del Gobierno Asturiano recomiendan a los usuarios informarse por canales oficiales de las condiciones de la zona a las que se dirigen.