El uso de la tarjeta Conecta supera los 43,1 millones de viajes en lo que va de año

Archivo - Tarjeta Conecta. - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El uso de la tarjeta Conecta, el billete único asturiano, creció un 40% durante los diez primeros meses del año respecto al mismo periodo de 2025 y superó los 43,1 millones de viajes.

En concreto, según los últimos datos del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), el 81% de los 53,2 millones de desplazamientos registrados en este periodo se validaron con Conecta, lo que supone que el Gobierno de Asturias ha bonificado 43.122.166 trayectos.

Las estadísticas de CTA confirman que Conecta, cuyo tope mensual se rebajó a 20 euros el 1 de octubre, sigue impulsando de forma decisiva el uso del transporte público. Así, de en enero a octubre, el consorcio contabilizó 53.235.389 viajes, un 7,6% más.

La decisión del Gobierno de Asturias de rebajar la tarifa máxima de Conecta a 20 euros para hacer más accesible a la ciudadanía el uso del transporte en un contexto de alza de precios de los combustibles arroja cifras récord de viajeros. En octubre se registraron 5.882.919 desplazamientos, un 8,2% ciento más que en el mismo mes de 2025.