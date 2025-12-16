El uso del transporte público por carretera crece en Asturias un 8,1% hasta noviembre

El Principado destaca que el abono de transporte nacional anunciado para toda España replica el modelo de Asturias - PRINCIPADO

OVIEDO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El uso del transporte público por carretera ha crecido en Asturias un 8,1% hasta noviembre en comparación con el mismo período de 2024. En los primeros once meses del año se han registrado 54.469.790 viajes, según los datos del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA).

Según ha informado el Principado en nota de prensa, los datos revelan que un 64% de los trayectos realizados, un 29,6% más que en 2024, se validaron con la tarjeta impulsada por el Gobierno de Asturias para moverse en transporte público por toda la comunidad por un máximo de 30 euros al mes.

A juicio del Ejecutivo asturiano, "las cifras avalan el éxito del billete único del CTA que unifica bajo un mismo soporte toda la oferta de transporte público bajo la competencia de distintas administraciones". "El Gobierno de España replicará el modelo asturiano a principios de 2026 a través del nuevo abono único de transporte nacional", destacan.

Los datos de CTA de noviembre revelan, además, que las estadísticas mensuales se mantienen por encima de la frontera de los cinco millones de viajes, con 5.010.798 trayectos validados, lo que representa un 7,86 por ciento más que el mismo mes de 2024.