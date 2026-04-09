Las valoraciones de discapacidad han pasado de las 576 al mes en 2023 a las 2.287 al mes en la actualidad

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OVIEDO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha explicado este jueves en sede parlamentaria los "esfuerzos" llevados a cabo por parte del Ejecutivo para agilizar los procesos de valoración de la discapacidad y ha recordado todo el conjunto de medidas puestas en marcha que "no son anuncios, sino que son realidades que han permitido cuadriplicar el ritmo mensual de valoraciones". Ha explicado que en el 2023 se hacían al mes 576 y ahora se están haciendo 2.287.

De la misma manera ha explicado que la demora media, que venía de 32 meses en el 2023, ahora, en este 2026 es de de 9,2 meses. "Nuestro compromiso con todos estos avances y con todas estas medidas es precisamente que ninguna persona vea vulnerados sus derechos por un retraso injustificado y por ello, nuestra idea, al ritmo que ahora mismo estamos adquiriendo y que tenemos mes a mes, es que ya a final de 2026 estemos en la demora marcada, digamos, por la normativa", dijo la consejera.

Añadió que además las reclamaciones que se presentan también se están contestando a los 3 meses y a los 6 meses cómo correspondería por esa normativa.

Ha explicado que se han reforzado los centros de valoración con 12 nuevos profesionales incorporados en 2025 y con nueve administrativos adicionales para facilitar la tramitación y notificación de resoluciones y a ello también se han sumado las gratificaciones por horas extraordinarias que permite incrementar aún más el ritmo de trabajo cuando es necesario.

"Hemos puesto en marcha un programa especial del servicio de salud del SESPA para la elaboración de informes técnicos de discapacidad donde ahora mismo participan 101 profesionales organizados en equipos multiprofesionales distribuidos por todas las áreas y esta ampliación de recursos que se inédita en Asturias permite multiplicar la capacidad de valoración", explicó Saavedra en respuesta a una pregunta del diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares.

La consejera ha manifestado que también han apostado por la formación continua y a través de la Adolfo Posada se ha dado formación en colaboración con servicios hospitalarios como oftalmología y neurología. Así, esta capacitación "garantiza una aplicación homogénea y rigurosa del baremo especialmente en patologías complejas o poco frecuentes".

Ha añadido la consejera que a todo ello se suma el esfuerzo que hemos hecho de digitalización y la mejora también de las infraestructuras, los equipamientos informáticos de todas las oficinas de valoración de la discapacidad, para mejorar la confidencialidad y el confort de esas zonas donde se hace esa valoración.

"Lo que quiero decir es que las medidas están implantadas, las medidas están empezando y están dando resultados. Vemos que tenemos un final de camino durante este año 2026 y por lo tanto nuestra idea es consolidar la tendencia y situar los tiempos de valoración, como lo digo, en estándares plenamente razonables", dijo.