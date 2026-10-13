Vanesa González sustituye a Clara Sierra al frente de la dirección general de Infancia y Familias de Asturias

Vanesa González, nueva directora general de Infancia y Familias del Gobierno asturiano. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el nombramiento de Vanesa González Díaz como directora general de Infancia y Familias en sustitución de Clara Sierra, a quien "agradece los servicios prestados".

Vanesa González (Cangas de Onís, 1979) ejercía hasta ahora de jefa de gabinete de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Es técnica de Laboratorio, especialista en Química, y su trayectoria está "estrechamente vinculada al municipalismo", según ha informado el Principado en nota de prensa.

Ha sido durante 16 años concejala de Cangas de Onís, municipio en el que ha gestionado áreas como servicios sociales, juventud y mujer. También ha trabajado en servicios de atención al público en el Parque Nacional de los Picos de Europa.

SUBVENCIONES PARA ENTIDADES DEL TERCER SECTOR

Por otro lado, el Gobierno ha autorizado un gasto de 800.000 euros para financiar una convocatoria de subvenciones para entidades del tercer sector destinada a programas de distribución de alimentos y otros productos esenciales para personas y familias en situación de vulnerabilidad social.

Estas ayudas, que se financiarán con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), permitirán atender necesidades básicas y reforzar la red de apoyo a las personas con mayores dificultades económicas y sociales.

Por otro lado, el Principado ha autorizado la concesión de una subvención directa de 250.000 euros al Ayuntamiento de El Franco para el desarrollo de un proyecto piloto de innovación social, orientado a reforzar la atención y los cuidados de las personas mayores en el medio rural.

La iniciativa, financiada con fondos europeos Next Generation, permitirá transformar el actual Centro Rural de Apoyo Diurno (CRAD) de A Caridá en un Centro Rural de Apoyo Comunitario (CRAC), así como poner en marcha una experiencia piloto en la parroquia de Arancedo, basada en una red comunitaria de cuidados. El proyecto persigue favorecer que las personas mayores puedan permanecer en su entorno habitual el máximo tiempo posible mediante apoyos de proximidad, la implicación de la comunidad y una mejor coordinación de los recursos sociales.

La actuación forma parte del proyecto 'Texu: ecosistemas de innovación social para la adaptación al cambio social', impulsado por el Gobierno del Principado para el desarrollo y evaluación de soluciones que contribuyan a la transformación del sistema de servicios sociales.