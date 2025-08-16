Vanesa Gutiérrez reivindica la cultura en el Día de Oviedo y apoya la candidatura europea en la FIDMA

Juan Cofiño, Presidente De La Junta; Carmen Moriyón, Alcaldesa De Gijón; Pedro López, Vicepresidente De La Cámara De Gijón; Alfredo Canteli, Alcalde De Oviedo; Vanessa Gutiérrez, Consejera De Cultura; Cecilia Pérez, FAC; Y Roberto García, Langreo. - PRINCIPADO

OVIEDO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura Política Lingüística y Deporte, Vanesa Gutiérrez, ha reivindicado este sábado el papel fundamental de la cultura como "eje principal que vertebra y sustenta el bienestar de la población" en Asturias, destacando que "no solamente edifica nuestra identidad, sino que da sentido a la existencia de cualquier persona".

Lo ha hecho durante el acto institucional del Día de Oviedo en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), donde ha manifestado que Asturias "ya es la capital de la cultura para el gobierno de Adrián Marbón", subrayando la importancia de los derechos culturales como elemento fundamental para el desarrollo social.

Gutiérrez ha destacado "el derecho a crear cultura independientemente de donde uno resida", así como "el derecho a participar de la vida cultural" y "el derecho a acceder a la cultura". Además, ha puesto el acento en "el respeto a la libertad de expresión y la creatividad de las instituciones culturales".

La consejera ha vinculado estos principios con la candidatura europea, señalando que representan "una imagen de colaboración, implicación, respeto y punto de encuentro" que va más allá de 2031. "Promovemos la paz de los pueblos y la prosperidad", ha enfatizado.

Finalmente, ha reivindicado la importancia de la lengua asturiana como parte de los derechos culturales, manifestando su compromiso con la propuesta: "Puxa a la candidatura y puxa Europa", ha sentenciado, en referencia al lema de la misma.