Vanessa Gutiérrez, convencida de que la oficialidad del asturiano llegará "más pronto que tarde"

Vanessa Gutiérrez, en Fidma - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobierno asturiano, Vanessa Gutiérrez, ha dicho este sábado que la oficialidad de la lengua asturiana es un objetivo "irrenunciable" y se ha mostrado convencida de que es algo que llegará "más pronto que tarde".

En una visita a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) que se celebra estos días en Gijón, Gutiérrez ha puesto en valor el trabajo de las entidades que trabajan por la visibilización y normalización del asturiano. La consejera ha subrayado la importancia de "reconocer a las entidades que están trabajando por la visibilización, la normalización de la lengua, la puesta en valor de todo el tejido que trabaja con la lengua asturiana como lengua vehicular y como lengua materna".

Gutiérrez ha insistido en que el Gobierno asturiano continuará desplegando medidas de normalización lingüística independientemente de que se logre la oficialidad, afirmando que "pelearemos por la oficialidad, pero con o sin ella vamos a seguir trabajando por la normalización del asturiano".

La consejera ha anunciado una estrategia "muy ambiciosa" con unas 250 medidas para desplegar. Ha enfatizado que el objetivo de ampliar la transversalidad de la política lingüística es "irrenunciable" y ha recordado que en la legislatura actual se han dado "pasos muy importantes en la política lingüística" tanto en el ámbito educativo como en otros órdenes de la vida, trabajando en "la planificación y en la estrategia" para seguir avanzando en la defensa de los derechos ciudadanos en equiparación con otros ciudadanos del Estado.