Vanessa Gutiérrez pide a Vox "respeto" para espacios culturales como La Benéfica

Vanessa Gutiérrez - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobierno asturiano, Vanessa Gutiérrez, ha pedido este martes al diputado regional de Vox Javier Jové "respeto" para espacios culturales como La Benéfica, en Piloña.

Ha sido en el transcurso de una comisión parlamentaria, en la que Jové le ha preguntado a la dirigente asturiana si La Benéfica puede considerarse una "sucursal del PSOE". Ha criticado que haya "trincado" unos 273.000 euros en subvenciones desde 2022. Buena parte de las críticas las ha apoyado Jové en las opiniones expresadas recientemente, tras una visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el compositor y cantante asturiano Pablo Und Destruktion.

Sin embargo, según Gutiérrez, La Benéfica es un espacio "muy necesario", de recuperación patrimonial y de creación cultural, donde se promueve el diálogo, la libertad, además de las ganas de compartir e imaginar el futuro.

"Menos mal que existen espacios de vida y de libertad, como La Benéfica en Asturias, que nos salvan de esos espacios de oscuridad donde otras personas quisieran relegar a quienes piensan diferente", ha zanjado Gutiérrez.