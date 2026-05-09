Vanessa Gutiérrez reafirma el "compromiso total y absoluto" del Principado con la oficialidad

Manifestación por la oficialidad del Asturiano 2026 - PRINCIPADO

OVIEDO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado, Vanessa Gutiérrez, ha reiterado este sábado el "compromiso total y absoluto" del Gobierno asturiano con la oficialidad del asturiano y ha defendido que existe una "mayoría histórica" favorable a esta medida en Asturias.

Gutiérrez ha realizado estas declaraciones durante la manifestación por la oficialidad del asturiano, donde ha recordado que el debate ya se abordó hace un año en la Junta General "por el liderazgo además del presidente" del Principado. Según ha señalado, entonces se constató que había una mayoría parlamentaria favorable a la oficialidad, aunque "no había los votos suficientes en ese momento para poder alcanzarla".

La consejera ha asegurado que tanto el Gobierno autonómico como la Federación Socialista Asturiana continúan trabajando "en muchos ámbitos", entre ellos la "reivindicación constante de la oficialidad", que ha definido como "absolutamente irrenunciable".

En este sentido, ha defendido que la movilización responde a una demanda de igualdad de derechos respecto a otros territorios con lengua propia. "Hay personas aquí que llevan más de medio siglo saliendo a la calle de manera constante para reivindicar algo tan legítimo como la igualdad de derechos con respecto a otros ciudadanos del Estado", ha afirmado.

Gutiérrez también ha señalado que el Ejecutivo seguirá impulsando medidas de normalización, protección y difusión de la lengua asturiana mientras mantiene la búsqueda de acuerdos para avanzar hacia la oficialidad.

Asimismo, ha criticado las recientes declaraciones del presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, tras considerar "muy decepcionante" que cierre la puerta a la oficialidad apelando a la libertad. A su juicio, esa posición "se opone al concepto de igualdad de derechos con respecto al resto de la ciudadanía".

La consejera ha defendido además que existe un amplio respaldo social a la protección de las lenguas propias y ha asegurado que "la mayoría social muestra su querencia a las lenguas propias" y a la reivindicación de la cultura y la historia asturiana.

Por último, ha mostrado su confianza en que el debate político siga avanzando y ha expresado su deseo de que "no muy tarde" Asturias vea aprobada la oficialidad del asturiano.