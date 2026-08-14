Varias chabolas afectadas por un incendio en La Paxarada, en Luanco (Gozón)

Incendio en La Paxarada, en Luanco - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Varias chabolas se han visto afectadas este viernes por un incendio en la zona llamada Paxarada de Luanco, en el municipio asturiano de Gozón. El espacio se encuentra ya en fase de enfriamiento sin que se hayan producido heridos, según fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar a las 18.00 horas en una localización próxima al estadio de fútbol del Marino de Luanco. Hasta el lugar del incidente se han desplazado de inmediato dos patrullas de la Guardia Civil, efectivos de la Policía Local de Gozón y bomberos de Avilés.

Los efectivos desplegados en la zona han procedido a acordonar el perímetro afectado para garantizar la seguridad mientras concluyen las tareas.

Las labores de los equipos de extinción se han centrado a estas horas en el enfriamiento del terreno para dar por extinguido el fuego de forma definitiva.