Los vecinos de La Calzada piden conocer de antemano el proyecto de la Semana Negra y exigen un control del ruido

Archivo - Semana Negra de Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la asociación vecinal de La Calzada (Gijón), Carlos Arias, ha reclamado este martes, en declaraciones a Europa Press, que tanto Ayuntamiento como organización de la Semana Negra les presenten el proyecto del festival que se va celebrar en el entorno de la playa del Arbeyal, del 3 al 12 del próximo mes de julio, antes de dar por hecho este nuevo emplazamiento.

La decisión, anunciada en este día por el Gobierno gijonés, haría que el certamen volviera al espacio donde se celebró en las ediciones de 2009 y 2010. No obstante, Arias ha recalcado que, desde entonces, ha cambiado mucho el entorno, como pueda ser el aumento de vecinos en la zona por la construcción de viviendas.

Ha matizado, eso sí, que el Ayuntamiento les presentó este pasado lunes una propuesta, si bien ha asegurado que era solo un esbozo, donde se les indicó que en la parte más cercana al pozo de tormentas la idea, aún por concretar, es instalar la parte literaria del certamen y, en la más cercana a la playa, la más ruidosa.

"Vamos a ser muy exigentes con el ruido", ha avanzado Arias, quien ha incidido en que en ese barrio ya hay mucha contaminación acústica derivada de los camiones que van y vuelven del puerto gijonés de El Musel.

De igual modo, ha apuntado que van a estar vigilantes al tema de la salubridad, al ubicarse en una zona de playa. Ha recalcado, unido a ello, que, en esa zona, ya hay una carencia "grandísima" de plazas de aparcamiento, por lo que cree que se debe implementar un refuerzo de las líneas de autobús, al margen del incremento debido en materia de seguridad.

Arias ha valorado que se reparta en la ciudad actividades culturales, como pueda ser la parte literaria de la Semana Negra, pero ha recalcado que van a pedir un espacio para dar visibilidad al barrio y a sus reivindicaciones.

Con todo, ha insistido en que desde la asociación agradecerían que se acercaran a los vecinos con el proyecto "antes de tirar para adelante" tanto la organización como el Ayuntamiento. El dirigente vecinal ha recalcado que la propuesta que les mostraron era "muy esbozada" y que nadie les consultó "nada" previamente. De no llamarles, ha adelantado que van a pedir una reunión con el Ayuntamiento.

También desde la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Urbana (FAV), su presidente, Manuel Cañete, ha puesto en cuestión el lugar el elegido.

"No parece normal que lo lleven a un sitio donde hay un problema enorme de tráfico y camiones", ha considerado. "Sitios hay, hay que trabajarlo", ha opinado respecto a la búsqueda emplazamientos.

Desde la organización de la Semana Negra, por el momento han preferido esperar a estudiar el nuevo emplazamiento antes de hacer una valoración. Cabe señalar que esta nueva ubicación es más pequeña que la que han tenido en los últimos años, en el antiguo astillero de Naval Gijón.