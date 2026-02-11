Vecinos de La Corredoria defienden en la Junta General la reapertura del antiguo enlace de la AS-II

Los representantes vecinales Paulino Álvarez, Diego Arias y Emilio Álvarez este miércoles en la Junta General. - CAPTURA JGPA

OVIEDO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Representantes vecinales de La Corredoria han comparecido este miércoles en la Junta General para exponer su preocupación por la situación del antiguo enlace de la AS-II con el barrio, cerrado desde 2019 "sin ningún tipo de informe técnico, proyecto, ni estudio que avale la decisión".

Durante casi dos décadas, el viejo enlace conectó la AS-II con La Corredoria, soportando, según han indicado, tráfico de vehículos pesados y autobuses "sin que hubiera ningún problema reseñable". Por ello, cuestionan que actualmente se considere inseguro incluso para vehículos ligeros de menos de 3.500 kilos.

Emilio Pérez, ingeniero de profesión y representante vecinal ha señalado que, tras la apertura del nuevo enlace en 2019, el anterior fue clausurado de forma "sorpresiva" y con carácter provisional, situación que se mantiene hasta hoy "en un estado lamentable y sin visos de solución".

Según ha relatado Pérez, el Principado habría señalado que el principal problema técnico radica en la intersección del enlace con la glorieta superior, que presenta una incorporación perpendicular y de reducidas dimensiones. Sin embargo, los vecinos subrayan que no existe ningún informe oficial que detalle esas supuestas deficiencias.

A su juicio, si el problema es la geometría de la intersección, "debe reformarse y adaptarse a la normativa", dado que el vial dispone de margen suficiente para modificar los ángulos de entrada y salida e incluso ajustar la cota en la zona del puente. "Con una pequeña actuación podría adecuarse perfectamente", ha defendido Pérez.

Asimismo, han cuestionado que el cierre se ampare en el ámbito de un proyecto mayor, al considerar que deberían haberse tramitado expedientes independientes, con informe técnico y periodo de alegaciones.

Por último, Pérez ha rechazado la posibilidad planteada recientemente por el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, habilitar el enlace en un único sentido por motivos de seguridad, al considerar que "no resolvería el problema de tráfico ni permitiría desatascar la intersección".

Los vecinos han explicado que la clausura obliga a realizar "rodeos tremendos" y a atravesar innecesariamente La Corredoria, un barrio en crecimiento y con un tráfico "cada vez más denso". A ello se suma, según han indicado, el impacto de otras obras en la zona, lo que agrava las retenciones y aumenta los tiempos de desplazamiento.

POSTURA DEL PSOE

El diputado socialista Ángel Ricardo Morales ha expresado el apoyo de su grupo a la reivindicación vecinal --al igual que lo han hecho Convocatoria-IU, el Grupo Popular, Vox y el portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares--; y ha afirmado que "se abre un hilo de esperanza" sobre este asunto.

A su juicio, el Ayuntamiento de Oviedo, como administración legalmente obligada a solicitar la apertura o reapertura del vial conforme a la legislación de carreteras, "parece haberse puesto las pilas".

Morales ha destacado dos hechos que, en su opinión, apuntan en esa dirección. Por un lado, que el Plan de Movilidad de Oviedo, que inicialmente no contemplaba esta reivindicación, ha incorporado finalmente la reapertura del enlace tras una enmienda presentada por el Grupo Municipal Socialista. Por otro, que el Consistorio ha encargado a una empresa especializada la elaboración de la documentación técnica exigible para solicitar formalmente la reapertura.

El diputado confía en que ese estudio aporte una solución técnicamente aceptable, que sea remitida al Principado y que, una vez cumplidos esos trámites, pueda determinarse si la decisión final corresponde ya a la administración autonómica.

No obstante, Pérez ha intervenido para matizar que el encargo municipal se limita a un estudio sobre la necesidad del enlace desde el punto de vista de la movilidad y que "no hay nada técnico en el tema" en lo relativo a la infraestructura.

"Entendemos que el Principado sí deja claro que eso es suficiente, ¿no? Pregunto", ha replicado Pérez tras la intervención de Morales, quien ha dado por finalizado su turno de intervención y no ha respondido.