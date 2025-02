Vecinos de Gozón lamentan la "falta de sensibilidad" de las eléctricas con los afectados por los parques de baterías

OVIEDO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de la parroquia de Santiago de Ambiedes, en el municipio de Gozón, han criticado la "falta de sensibilidad manifiesta por parte de las empresas eléctricas y de la patronal de la energía solar y almacenamiento energético, así como de las autoridades asturianas en materia de industria", una cuestión que aseguran deja a los afectados por esas instalaciones "en una situación de absoluta indefensión".

La pasada semana la patronal de la energía solar y almacenamiento energético presentó en Avilés un sello de calidad para dar cuenta la seguridad de los futuros parques de baterías. Durante la presentación, el representante en Asturias de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), Javier Fernández-Font Pérez, explicaba que "su hija dormía a ocho metros de una batería energética", tratando así de mostrar la seguridad de estas instalaciones.

Son hasta cuatro los parques de baterías que se quieren instalar en esta parroquia rural, algunos de ellos rodeados de viviendas y ganaderías sin respetar las distancias mínimas establecidas por la CUOTA.

Los vecinos afectados replican a la patronal que en su caso "no van a ser ocho baterías sino que van a ser 80, porque el proyecto Tabiella Bess se compone de cuatro bloques de 80 contenedores cada uno, unidos a un centro de transformación y una línea de alta tensión con sus correspondientes equipos de refrigeración, los cuales emiten hasta 100db de ruido, algo similar a una motosierra trabajando".

Lamentan que el presidente de la patronal pretenda dejar a los afectados por la instalación de estos equipos como "quejicas, o cuando menos ignorantes" y recuerdan que otro de los bloques previstos para la parroquia se va a situar a unos 200 metros del colegio rural ubicado en la zona de El Valle.

También lamentan los afectados que otra de las cuestiones que la patronal no comenta es que en los estudios de impacto ambiental no se describe la actuación o los sistemas que se prevén en caso de incendio, una situación de la que aseguran ya han alertado los bomberos, "pues una vez que arden estas baterías, es materialmente imposible apagarlo, solo cabe esperar a que se consuman los materiales que reaccionan químicamente, e intentar que no se extienda el fuego".

Lamentan los numerosos vecinos afectados que "parece que el máximo beneficio es la única premisa que justifica la instalación de estos equipos en suelo rural". "No es lo mismo pagar a 5 ó 10 euros el metro cuadrado, que a 100 o hasta 600 euros el metro cuadrado. Eso sí lo llegamos a entender los pobres aldeanos que somos", ironizan.

Ante la falta de recursos para acudir a los tribunales los vecinos afirman que se tienen que "conformar con intentar dar visibilidad a su problema y el de toda Asturias, con la sumado a la iniciativa modesta de señalar con trapos rojos los alrededores de los prados donde se pretenden instalar esas aberraciones".

Así mismo hacen un llamamiento para que se acuda el domingo 16 a una manifestación convocada por la Plataforma Asturiana que agrupa a todos los afectados, en la Plaza de España, en Oviedo, para dar visibilidad al problema y tratar de conseguir que se hagan las cosas de forma correcta.