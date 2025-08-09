Vecinos de Lada trasladan al equipo de Gobierno los problemas de convivencia que sufren a diario

OVIEDO 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro Social de Mayores Anita Sirgo de Lada, acogió este viernes un primer encuentro para abordar los problemas de convivencia y seguridad ciudadana. Este encuentro supone el punto de partida para una serie de reuniones de seguimiento que permitirán implementar las medidas necesarias que darán respuesta a las demandas planteadas y superar la situación expuesta por las vecinas y vecinos de Lada.

En la reunión participaron el director general de Vivienda del Principado de Asturias, Jesús Daniel Sánchez Fernández, miembros del equipo de gobierno municipal, el alcalde de pueblo, Enrique Camporro; y vecinas y vecinos de Lada.

Durante la reunión, los residentes trasladaron las principales dificultades con las que se encuentran en su vida diaria: problemas de convivencia, seguridad ciudadana, menudeo de drogas, carreras de vehículos y falta de seguimiento en la entrega de viviendas sociales. Las administraciones presentes escucharon con atención las inquietudes y preocupaciones vecinales, manifestando su total disposición para trabajar de manera coordinada en la mejora de la calidad de vida y la tranquilidad en el barrio.

En este sentido el regidor langreano, Roberto Marcos García señaló que "como equipo de gobierno les preocupa la calidad y la tranquilidad en la vida de los vecinos y vecinas. Y, sobre todo, ese salto cualitativo que supone el que, en determinados problemas de convivencia, se puedan generar falta de seguridad y miedo".

"No podemos consentir que esto pase y pondremos todos los medios que estén a nuestra disposición para intentar solucionar estas situaciones", dijo el alcalde.