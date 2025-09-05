Vegas (Convocatoria) reclama una Asturias "más justa, verde, feminista y con mayor autogobierno"

OVIEDO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado y portavoz de Convocatoria por Asturies en la Junta General del Principado, Xabel Vegas, ha reivindicado este viernes "una Asturias mayor", libre de desigualdades, con mayor autogobierno, una financiación autonómica justa y una política transformadora capaz de hacer realidad los sueños de una sociedad "más justa, verde, feminista y solidaria".

Vegas ha iniciado su intervención recordando a Xuan Bello, recientemente fallecido, para subrayar que "la patria no es un lugar, es un sentimiento". A partir de ahí, ha hecho un alegato en favor de una Asturias abierta, acogedora con quienes huyen "de la miseria, la violencia o las catástrofes naturales" y comprometida con la lucha contra la emergencia climática.

En este sentido, ha lamentado los incendios forestales que afectaron a Asturias este verano y ha pedido avanzar hacia una "Asturias verde" que "no vea sus montes arder cada verano" y que actúe frente al cambio climático "sin espacio para negacionistas".

En el ámbito económico y social, el portavoz parlamentario ha apostado por un modelo que "no viva para trabajar", defendiendo la reducción de la jornada laboral, la mejora de la calidad del empleo y una fiscalidad "más progresiva, redistributiva y solidaria". Ha llamado también a profundizar en la "vía fiscal asturiana" y en un modelo de financiación autonómica que permita sostener el estado del bienestar sin enfrentar a comunidades.

Vegas ha pedido una política de vivienda que la trate como "un derecho y no una mercancía" y ha reclamado un turismo sostenible compatible con el patrimonio natural y la calidad de vida.

El diputado de Convocatoria por Asturias también ha exigido que el asturiano y el eonaviego sean declaradas oficiales en el marco de un mayor autogobierno. Ha calificado esta aspiración como parte esencial de una Asturias que "se quiere y se respeta".

Durante su intervención, ha denunciado los discursos "misóginos, homófobos y racistas" que, ha dicho, aún perviven en la vida pública, incluidas instituciones como la Iglesia, y ha pedido una Junta General "verdaderamente aconfesional". Ha reclamado igualdad efectiva entre hombres y mujeres, pleno reconocimiento al colectivo LGTBIQ+ y una sociedad libre de discursos de odio y fascismo.

"Reivindicamos la política como herramienta de transformación", ha concluido Vegas, defendiendo el derecho y el deber de quienes ostentan representación pública a "soñar con una Asturias mejor" y trabajar para hacer esos sueños realidad.